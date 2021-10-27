Проект развития зелёной энергетики в России предполагает рост цен на электроэнергию на 26 процентов к 2050 году. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, его слова цитирует ТАСС.

Рост цен больше чем на четверть предполагается целевым сценарием правительственной стратегии. Государство планирует перейти на более дорогие технологии, которые предполагают меньший выброс углекислого газа в атмосферу, пояснил чиновник. В частности — развиваться будут возобновляемые источники энергии и атомная энергетика. Уже к 2030 году это приведёт к повышению цен на электричество.

Менее активный сценарий развития предполагает, что стоимость электроэнергии в постоянных ценах не изменится. Этот сценарий не позволит России реализовать свои международные климатические обязательства, отметил министр.

Летом Еврокомиссия запланировала перейти на полную углеродную нейтральность к 2050 году. Стратегия может привести к росту цен на электроэнергию и увеличению расходов небогатых семей, предупреждают эксперты.

В июне на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству достичь ещё лучшего показателя эмиссии парниковых газов, чем в Евросоюзе.