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В Псковской области взрывом повредило здание нефтепровода

Иллюстративное фото

Рано утром в субботу, 27 мая, в Псковской области в результате взрыва пострадало как минимум одно административное здание нефтепровода. Предварительно, его атаковали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Взрыв произошёл у деревни Литвиново, недалеко от границы с Латвией и Беларусью. По словам Ведерникова, пострадавших нет. Подробности он пообещал рассказать позднее.

По информации телеграм-канала "База", два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти". В результате взрывов повреждены фасады и остекления трёх административных зданий.

  • На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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