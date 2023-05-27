В Псковской области взрывом повредило здание нефтепровода

Рано утром в субботу, 27 мая, в Псковской области в результате взрыва пострадало как минимум одно административное здание нефтепровода. Предварительно, его атаковали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Взрыв произошёл у деревни Литвиново, недалеко от границы с Латвией и Беларусью. По словам Ведерникова, пострадавших нет. Подробности он пообещал рассказать позднее.

По информации телеграм-канала "База", два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти". В результате взрывов повреждены фасады и остекления трёх административных зданий.