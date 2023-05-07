Губернатор Севастополя сообщил об атаке десяти беспилотников по Крыму

Более десяти беспилотников атаковали аннексированный Крым в ночь на 7 мая, сообщил российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали.

Чиновник написал в телеграме, что один дрон потерял управление и упал в лесополосе, второй был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола.

В последнее время атаки на объекты в аннексированном Крыму участились. Последний раз власти аннексированного полуострова сообщали об уничтожении дрона 4 мая. В конце апреля беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе. Произошёл пожар. Представитель украинской армии назвала атаку "элементом подготовки Киева к контрнаступлению".

Тем временем Иван Федоров, глава украинской администрации Мелитополя, оккупированного российской армией, сообщает о пятичасовых очередях на пропускном пункте Чонгар на въезде в Крым с севера. Чиновник связывает это с объявленной оккупационными властями эвакуацией населения из прилегающей к фронту части Запорожской области.

В свою очередь власти приграничной с Украиной Белгородской области сообщили об обстреле села Сподарюшино Грайворонского городского округа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили газопровод и линия электропередач. Разрушен частный дом, пострадавших нет.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы с самого начала войны России против Украины.

Украинская сторона сообщает об обстреле Россией Николаевской области. Глава областной военной администрации Виталий Ким написал в телеграме, что атака, по предварительной информации велась ракетами X-22. Повреждено здание промышленного предприятия. Пострадавших нет.

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