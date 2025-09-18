Ссылки для упрощенного доступа

В районе Петропавловска-Камчатского произошло новое землетрясение

Карта Службы геологических исследований США (архивное фото)
Новое мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в районе города Петропавловск-Камчатский.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Службу геологических исследований США. По её данным, эпицентр землетрясения находился на глубине приблизительно 10 километров от земной поверхности. Служба предупреждает о возможности цунами.

Предыдущее землетрясение у побережья Камчатки - магнитудой более 7 - произошло 13 сентября. Тогда в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки магнитудой 5,5-6. На восточном побережье Камчатского полуострова тогда тоже была объявлена угроза цунами, позже она была отменена.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение, после которого началось цунами и активизировались вулканы.


