Шесть человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии в результате двухдневного пожара на складе в портовой зоне Гамбурга. Пожар начался днём в понедельник, спустя почти сутки в тушении принимают участие около 120 человек, сообщает Hamburger Abendblatt.

У склада загорелся автомобиль, после чего стали взрываться хранившиеся внутри баллоны с газом. Обломки от взрывов разлетались на сотни метров вокруг складской зоны, в том числе на проходящий рядом автобан А1. Это взывало автомобильную аварию, дорогу пришлось перекрыть на всю ночь. Автомобили выстроились в пробки длиной до 10 километров.

В тушении принимали участие сотни людей, пожарные поезда, специальные пожарные автомобили гамбургского аэропорта и полицейские водомёты. Территория обследовалась дронами и вертолётом. Осколки от взрывающихся баллонов повредили несколько единиц пожарной техники. Столб дыма был виден во всём городе. Была проведена эвакуация складских работников.

Причины пожара неизвестны, их будут устанавливать после полного тушения. Гамбургский порт используется, в том числе, для поставок оружия Украине.