В результате обстрелов Украины в ночь на 2 декабря есть погибшие

Не менее двух человек погибли в результате обстрела Херсонской и Донецкой областей.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что по региону было выпущено более 300 снарядов. Погиб один местный житель, ещё один получил ранения.

Власти Донецкой области сообщили о гибели одного человека в городе Часов Яр. Ранены двое человек.

Обстрелам подверглись прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате удара управляемой авиабомбой по Куриловке повреждены частное домовладение и гараж, пострадавших среди гражданского населения нет.

Российские войска за минувшие сутки нанесли 99 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко утром 2 декабря. По его словам, повреждены дом и хозяйственная постройка, мирные жители не пострадали.

Одесская область, по данным обладминистрации, была атакована 11 дронами. Один из них, как утверждается, попал в объект инфраструктуры, остальные были сбиты.

Сообщения о взрывах утром 2 декабря поступали из Днепра.