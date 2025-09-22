В результате удара дронами по Форосу в Крыму погибли три человека

Не менее трёх человек погибли, 16 получили ранения в аннексированном Крыму в результате удара украинских беспилотников в ночь на 22 сентября. Об этом сообщили российские власти полуострова.

Минобороны России заявило, что дроны, оснащённые "фугасными боезарядами", атаковали гражданские объекты в курортной зоне.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос", а также здание школы. Учеников перевели на дистанционное обучение.

Российское оборонное ведомство также заявило, что в ночь на 22 сентября над российскими регионами и Крымом было сбиты в общей сложности 114 украинских беспилотников — по 25 над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 — над Белгородской областью и 13 — над Астраханской.

Украинская сторона последние удары по территории Крыма не комментировала. Ранее украинская военная разведка сообщала об уничтожении в аннексированном Крыму трёх российских вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции "Небо-У". Российская сторона это не подтверждала.