В результате удара дронами по Новороссийску есть погибшие

Не менее двух человек погибли, трое получили ранения в результате удара дронами по Новороссийску. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам губернатора, атакован был центр города. Повреждены пять жилых домов и здание гостиницы "Новороссийск".
Сообщается о пожаре в многоэтажном жилом доме. Загорелись припаркованные автомобили.
По данным телеграм-канала Shot, для атаки на город использовались не менее пяти беспилотников. Горят крыши двух многоквартирных домов.
Один из беспилотников попал в сервис по прокату самокатов, в подвале заблокированы три человека.
Новость дополняется