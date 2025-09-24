В результате удара дронами по Новороссийску есть погибшие

Не менее двух человек погибли, трое получили ранения в результате удара дронами по Новороссийску. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, атакован был центр города. Повреждены пять жилых домов и здание гостиницы "Новороссийск".

Сообщается о пожаре в многоэтажном жилом доме. Загорелись припаркованные автомобили.

По данным телеграм-канала Shot, для атаки на город использовались не менее пяти беспилотников. Горят крыши двух многоквартирных домов.

Один из беспилотников попал в сервис по прокату самокатов, в подвале заблокированы три человека.

Новость дополняется