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В результате удара по Запорожью погибли 11-летняя девочка и её отец

Иллюстративное фото

В результате российского ракетного удара по Запорожью в ночь на воскресенье погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка, сообщили местные власти.

По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, две ракеты попали в частный сектор. Глава областной администрации Юрий Малашко сообщил в телеграм-канале, что из-под завалов в центре города удалось спасти женщину, но мужчина и 11-летняя девочка погибли.

По данным регионального управления ГСЧС Украины, вместе с девочкой погиб её 50-летний отец. 46-летнюю маму ребёнка спасли и передали врачам скорой помощи. В семье есть ещё старшая дочь. Она была в гостях в момент обстрела. Дом семьи был частично разрушен, произошёл также пожар. Взрывной волной оказались повреждены и близлежащие дома, в некоторых зданиях выбиты стёкла.

Ранее об ударах по городу сообщил представитель оккупационных властей, контролирующих часть Запорожской области, Владимир Рогов. "В Запорожье громко! Взрывы были слышны в разных районах города, но наиболее громко - в Заводском и Шевченковском", - приводит слова Рогова Русская служба Би-би-си.

Российское командование удар не комментировало. Москва не раз отрицала, что атакует гражданское население, называя целью военные объекты.

  • Сейчас Россия контролирует больше половины Запорожской области, но не её центр – город Запорожье, который регулярно обстреливается. В регионе продолжаются боевые действия.

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