В результате ударов по Днепру и Житомиру есть погибшие

Число погибших при ударе российских военных по Днепру в ночь на четверг возросло до трёх, сообщил мэр города Борис Филатов.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщал о двух погибших и десяти раненых, четверо из которых, по словам чиновника, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди доставленных в больницу двое детей – девочки 9 и 14 лет.

Ранее местные власти сообщили, что в результате удара пострадали верхние этажи жилого дома, начался пожар.

Российские военные также атаковали беспилотниками гражданскую транспортную инфраструктуру Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, погибла женщина.

Всего за минувшую ночь российская армия атаковала Украину 155 ударными беспилотниками. Из низ 139 были уничтожены ПВО.

Российское Министерство обороны обстрелы не комментировало.

Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления России, при этом российские власти этого не признают, заявляя, что атаки направлены на военные объекты.

