В результате взрыва на заводе в Стерлитамаке погибли три человека

В результате взрыва, который произошел вечером в пятницу на заводе "Авангард" в Стерлитамаке, погибли три человека. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

"К сожалению, трое человек погибли, все женщины. В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети", – написал он в своем телеграм-канале.

По последним данным, пострадали девять человек, пять из них госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но, словам Хабирова, угрозы их жизни нет.

Причина взрыва пока не установлена. Глава региона заявил, что идут следственные действия, однако известно, что речь не идет об атаке беспилотников.

"Завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу. Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся", – написал Хабиров.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.