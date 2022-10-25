В результате взрыва в Мелитополе пострадали пять человек

Утром у здания в Мелитополе в аннексированной Запорожской области взорвался автомобиль. Пострадали пять человек, рассказала российская администрация региона. Рабочая версия российских экстренных служб — теракт, сообщил "Интерфакс".

По предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга "ЗаМедиа", получили лёгкие ранения, один госпитализирован.

В здании, в котором находится медиахолдинг, выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах. Пожар потушен, на месте работают российские следователи.

Фото и видео с места взрыва опубликовал член Общественной палаты России, курирующий работу телекомпании, Александр Малькевич. По его словам, взрыв произошёл, когда работники телеканала "ЗаТВ" шли на работу. Также он отметил, что пострадало имущество медиахолдинга.

Украинский мэр Мелитополя Иван Фёдоров также опубликовал кадры с последствиями взрыва, отметив, что в здании, помимо медиахолдинга, находятся отделение ФСБ и российская администрация города.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.

По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.

На аннексированных территориях с момента начала оккупации происходят взрывы, в результате которых гибнут гражданские и военные чиновники, назначенные Россией, а также сторонники Москвы из местного политического сообщества. Россия обвиняет в этом Украину. Украина на себя ответственность за взрывы не берёт.

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