В результате обстрела Запорожья повреждены более 30 домов

В субботу, 15 октября, Запорожье атаковали дронами-камикадзе и ракетами. В городе возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры и более 30 жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщают представители местной администрации. В атаках они обвиняют Россию.
Ночью по Запорожью нанесли четыре удара иранскими дронами-камикадзе БПЛА Shahed-136, а утром по городу выпустили ещё десять ракет С-300. Об этом сообщил глава Запорожской области Александр Старух.
В результате атак частично разрушены несколько объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Взрывной волной повреждён 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка. Об этом рассказал секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- Часть Запорожской области, в том числе её центр – город Запорожье – находится под контролем Украины. С конца сентября Запорожье неоднократно обстреливали. Украина обвиняет в атаках Россию. Россия удары по жилым домам и мирным гражданам отрицает. В результате атак погибли не менее 70 человек, около 200 получили ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
- В понедельник, 17 октября, министры иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить поставки Ираном дронов-камикадзе России и потенциальные санкции в ответ на это.