В результате обстрела Запорожья повреждены более 30 домов

В субботу, 15 октября, Запорожье атаковали дронами-камикадзе и ракетами. В городе возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры и более 30 жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщают представители местной администрации. В атаках они обвиняют Россию.

Ночью по Запорожью нанесли четыре удара иранскими дронами-камикадзе БПЛА Shahed-136, а утром по городу выпустили ещё десять ракет С-300. Об этом сообщил глава Запорожской области Александр Старух.

В результате атак частично разрушены несколько объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Взрывной волной повреждён 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка. Об этом рассказал секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.