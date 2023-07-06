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В РФ двум украинцам дали больше 20 лет за покушение на чиновника Херсона

Военный суд в Ростове обвинил украинцев Юрия Доманчука и Виталия Скакуна в покушении на российского замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Их приговорили к 23 и 24 годам колонии строгого режима соответственно.

Согласно приговору, в декабре 2022 года Скакун и Доманчук подорвали автомобиль Булюка в оккупированном Скадовске Херсонской области. Водитель погиб, Булюк получил осколочные ранения. Скакуна и Доманчука задержали в тот же день.

Российская прокуратура просила для арестованных пожизненное заключение. Следствие также утверждает, что операцией руководил подполковник Службы безопасности Украины Павел Савицкий. Дело против него выделено в отдельное производство, его местонахождение неизвестно.

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