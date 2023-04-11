Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В РФ признали нежелательным "Форум гражданского содействия Россия-ЕС"

Здание российской Генпрокуратуры в Москве

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации "Форум гражданского общества Россия - ЕС", которая зарегистрирована в Германии.

Как отмечается в распространённом во вторник сообщении российской прокуратуры, организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций. Среди прочего говорится, что Форум занимается установкой контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России.

Также в сообщении ведомства отмечается, что структура "сотрудничает с лицами, признанными иноагентами в России, а также с организациями, деятельность которых ранее признана нежелательной".

  • Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, действует в стране с 2015 года. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций десятки зарубежных НКО и НПО.
  • Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с критикой закона. Признание организации нежелательной означает, помимо прочего, что гражданам России, участвующим в её деятельности, грозит уголовное преследование.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG