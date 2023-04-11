В РФ признали нежелательным "Форум гражданского содействия Россия-ЕС"

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации "Форум гражданского общества Россия - ЕС", которая зарегистрирована в Германии.
Как отмечается в распространённом во вторник сообщении российской прокуратуры, организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций. Среди прочего говорится, что Форум занимается установкой контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России.
Также в сообщении ведомства отмечается, что структура "сотрудничает с лицами, признанными иноагентами в России, а также с организациями, деятельность которых ранее признана нежелательной".
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, действует в стране с 2015 года. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций десятки зарубежных НКО и НПО.
- Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с критикой закона. Признание организации нежелательной означает, помимо прочего, что гражданам России, участвующим в её деятельности, грозит уголовное преследование.
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