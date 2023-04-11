В РФ признали нежелательным "Форум гражданского содействия Россия-ЕС"

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации "Форум гражданского общества Россия - ЕС", которая зарегистрирована в Германии.

Как отмечается в распространённом во вторник сообщении российской прокуратуры, организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций. Среди прочего говорится, что Форум занимается установкой контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России.

Также в сообщении ведомства отмечается, что структура "сотрудничает с лицами, признанными иноагентами в России, а также с организациями, деятельность которых ранее признана нежелательной".