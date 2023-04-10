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Владимир Кара-Мурза выступил с последним словом в суде

Журналист и политик Владимир Кара-Мурза, которого обвиняют в так называемых фейках об армии и в государственной измене, в понедельник выступил в суде с последним словом. Он заявил о своей невиновности и сказал, что годится тем, что делал. Речь Кара-Мурзы была полностью опубликована в его твиттере. Заседание суда было закрытым.

Кара-Мурза считает нынешнюю правовую ситуацию в России сходной с 1930-ми годами ХХ века. Он отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, но гордится своими поступками. Себя же он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан, насколько опасен режим Кремля.

Кара-Мурза выразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится. Он подчеркнул, что подолжает верить в страну и её людей.

Приговор Владимиру Кара-Мурзе будет вынесен в следующий понедельник, 17 апреля.

  • Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест ещё на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о так называемых фейках про армию России, о государственной измене и об осуществлении деятельности "нежелательной организации" за работу с "Открытой Россией".
  • 6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы.
  • Независимые журналисты и правозащитники требуют прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО.

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