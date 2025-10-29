Вечером в среду в Риге прошла акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилии (Стамбульская конвенция).

Протестующие собрались у здания Сейма Латвии, сообщает Delfi. 30 октября должно пройти итоговое голосование по законопроекту о денонсации Стамбульской конвенции.

По оценке Государственной полиции, в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Собравшиеся скандировали "Копируя Россию – мы не защищаем Латвию" и "Популизм разрушает, конвенция защищает".

Конвенция была принята в 2011 году в Стамбуле, документ ратифицировали 39 государств. Правозащитники считают документ эффективным инструментом, позволившим криминализировать сексуализированное насилие во многих странах.

Латвия подписала конвенцию в 2016 году, а ратифицировала в 2024-м после долгих дебатов. Противники ее принятия заявляли, что содержание документа противоречит представлениям о традиционной семье.

К выходу из конвенции призывает, в частности, "Союз зеленых и крестьян": партия считает документ раскалывающим общество и заявляет, что с семейным насилием можно бороться с помощью нормативных актов, принятых внутри страны.