В России арестовали по делу о торговле детьми Ирину Рудницкую

Тверской районный суд Москвы 30 октября отправил в СИЗО клинического психолога и главу Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей Ирину Рудницкую по делу о торговле детьми. Об этом говорится в карточке на сайте суда, на которую обратило внимание государственное агентство ТАСС.

По этому же делу московский суд отправил в СИЗО ещё двух человек. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что речь идет о подмосковном предпринимателе и матери, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Рудницкая ранее называлась "соратницей" российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, в отношении которой в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест по обвинению в насильном вывозе украинских детей на неподконтрольные Киеву территории.

Рудницкая также была опекуном вывезенного из Мариуполя 17-летнего украинского сироты Богдана Ермохина. Его родители погибли, когда ему было восемь лет.

В момент вторжения российской армии в Мариуполь подросток учился в местном металлургическом колледже, а его законным представителем был директор учебного заведения. После захвата города российскими войсками Богдана вывезли в Россию и назначили ему опекуном Рудницкую – несмотря на то, что в Украине у Ермохина жила двоюродная сестра, напоминает телеканал Настоящее Время.

Подросток в марте 2023 года пытался сбежать из российской приёмной семьи, но его задержали вблизи границы Украины и Беларуси. После того, как Ермохину исполнилось 18 лет и ему прислали повестку в военкомат на декабрь 2023 года, он записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил вернуть его домой. После этого Ермохину помогли вернуться на родину.

Уголовное дело в отношении Рудницкой в России было возбуждено в конце августа 2025 года. Из документов суда следует, что на иждивении у женщины были 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет, в том числе девочка, вывезенная с оккупированных территорий Украины в 2022 году. Рудницкой грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемой заявил, что обжалует её арест и просил суд избрать обвиняемой меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества "ради детей".