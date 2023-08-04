В России будут наказывать за работу в незарегистрированных НПО

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ об уголовной ответственности и штрафах за сотрудничество с не зарегистрированными в России иностраннми или международными неправительственными организациями. За участие в их работе будет полагаться штраф в размере до 200 тысяч рублей, за организацию такой работы - лишение свободы на срок до трёх лет.

Для исполнения этой нормы в российском Уголовном кодексе появится новая статья под номером 330.3.

Ранее российское законодательство не обязывало иностранные НПО регистрироваться в Министерстве юстиции, если их деятельность разовая. Теперь они вынуждены будут проходить регистрацию в ведомстве. Также, как пояснили в телеграм-канале "Адвокатская улица", признать участием в НПО можно будет всё, что пожелает законодатель: от репоста и покупки товаров до участия в дискуссиях и финансового сопровождения.

Юрист Максим Оленичев в комментарии "Адвокатской улице" отметил, что новые законы могут усилить давление на иностранные НПО, так как сейчас прокуратура может признавать их деятельность в России "нежелательной". Российские власти уже внесли в число таких организаций десятки зарубежных НКО и НПО. Оленичев считает, что цель введения новой статьи - запугать россян, чтобы те даже "на всякий случай" отказывались иметь дело с любыми иностранными организациями.