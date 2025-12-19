В России хотят ввести обязательную регистрацию телефонов в базе IMEI

В России хотят создать базу уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) – за обязательную регистрацию мобильных устройств в этой базе планируется взимать плату. Об этом сообщает "Коммерсант" рассказали в Минцифры.

По данным газеты, требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года на сети будут работать только зарегистрированные телефоны.

Собеседник "Коммерсанта" на телеком-рынке рассказал, что конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом, и на другом устройстве, которое не включено в договор, сим-карта работать не будет. Кроме того, не получится использовать сим-карту на телефоне, который не внесен в базу IMEI.

За устройства, которые были ввезены в страну официально, планируется взимать фиксированную плату, а за ввезенные по "серой" схеме плата может составить определенный процент от стоимости. Объем серого рынка собеседники "Коммерсанта" оценивают в один триллион рублей.

Сколько будет стоить регистрация и как ее будут делать, пока неизвестно. Источники газеты расcказали, что вырученные средства планируется направить либо в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания, из которого него финансируется проект строительства базовых станций в малых населенных пунктах.