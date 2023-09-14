В России могут заблокировать WhatsApp после расширения его функций

В России могут заблокировать мессенджер WhatsApp, если он позволит создавать каналы российским пользователям. Первым об этом написал депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин.

По словам Горелкина, ранее российские власти не блокировали WhatsApp, потому что у него не было "функций соцсети" – в отличие от заблокированных Facebook и Instragram, тоже принадлежащих компании Meta, которую власти считают "экстремистской организацией".

Горелкин пояснил, что Meta несёт ответственность за публично распространяемую информацию, но не может влиять на частную переписку или коммуникацию в группах.

Теперь же WhatsApp намерен предоставить возможность пользователям из 150 стран создавать каналы, на записи в которых можно будет ставить реакции. Если мессенджер разрешит это и в России, то "информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу", заявил член Совета Федерации Виктор Бондарев.

При этом Бондарев отметил, что функция создания каналов ранее была только у Telegram, "дружественного информационному пространству РФ".

Также в пользу блокировки WhatsApp высказался депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн. Позже в Роскомнадзоре сообщили, что могут заблокировать мессенджер, если он будет распространять "запрещённую информацию".