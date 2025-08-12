В России могут запретить бесплатное обучение в школах детей мигрантов

Группа депутатов из разных фракций внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Документ предполагает, что дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса, пишет во вторник "Коммерсантъ".

Среди законодателей, предложивших проект поправок в закон "Об образовании" исключённый из ЛДПР Ярослав Нилов, Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия - За правду" и Нина Останина из КПРФ.

В пояснительной записке авторы приводят статистику МВД. Среди прочего отмечается, что в российских школах обучаются около 181 тысяч детей мигрантов, и они "испытывают трудности с освоением русского языка и школьной программы, что требует индивидуального подхода". Депутаты также указывают, что из-за роста числа детей мигрантов в школах не хватает мест и растет нагрузка на учителей.

В Минпросвещения по поводу этой инициативы была высказана критика. Директор департамента общеобразовательной политики ведомства Александр Реут заявлял, что запрет на бесплатное обучение в школах для детей иностранных граждан противоречит Конституции России.

В июне нынешнего года сообщалось об одобрении российскими депутатами законопроекта, которые обяжет школы сообщать МВД данные принятых на обучение детей-мигрантов и их родителей. Законопроект должен помочь выявлять нелегальных мигрантов и детей мигрантов, не поступивших в школы, говорил председатель палаты Вячеслав Володин.