В России могут запретить бесплатное обучение в школах детей мигрантов

Группа депутатов из разных фракций внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Документ предполагает, что дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса, пишет во вторник "Коммерсантъ".
Среди законодателей, предложивших проект поправок в закон "Об образовании" исключённый из ЛДПР Ярослав Нилов, Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия - За правду" и Нина Останина из КПРФ.
В пояснительной записке авторы приводят статистику МВД. Среди прочего отмечается, что в российских школах обучаются около 181 тысяч детей мигрантов, и они "испытывают трудности с освоением русского языка и школьной программы, что требует индивидуального подхода". Депутаты также указывают, что из-за роста числа детей мигрантов в школах не хватает мест и растет нагрузка на учителей.
В Минпросвещения по поводу этой инициативы была высказана критика. Директор департамента общеобразовательной политики ведомства Александр Реут заявлял, что запрет на бесплатное обучение в школах для детей иностранных граждан противоречит Конституции России.
В июне нынешнего года сообщалось об одобрении российскими депутатами законопроекта, которые обяжет школы сообщать МВД данные принятых на обучение детей-мигрантов и их родителей. Законопроект должен помочь выявлять нелегальных мигрантов и детей мигрантов, не поступивших в школы, говорил председатель палаты Вячеслав Володин.
- После теракта в марте 2024 года в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", организаторами которого российское следствие назвало нескольких граждан Таджикистана, президент России Владимир Путин потребовал пересмотреть подходы к миграционной политике. Госдума приняла не менее 13 законов, ужесточающих требования в этой сфере. Срок пребывания в России для иностранных граждан без визы сократился почти в 2 раза, заработал режим высылки, появился специальный реестр контролируемых лиц. Увеличилось число полицейских облав на мигрантов.