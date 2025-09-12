В России начался "Единый день голосования"

В России в пятницу начался "Единый день голосования", который продлится до 14 сентября.

Выборы разных уровней проходят в 81 регионе Российской Федерации. В 20 регионах прямым голосованием избирают губернаторов. Еще в одном регионе - в Ненецком автономном округе - глава будет избираться законодательным органом по представлению президента. В 11 регионах состоятся выборы депутатов законодательных органов, в 25 регионах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

По данным Центральной избирательной комиссии, в 24 регионах организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Как пишет "Интерфакс", предполагаемый охват избирателей в этот раз - почти 20 млн человек.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, "системы избирательных комиссий РФ впереди планеты всей в электоральной сфере по цифровизации и применении новых технологий". Тем не менее, она уверена, что Россия не должна отказываться от "традиционных" элементов голосования, которые позволяют провести выборы даже, по выражению главы ЦИК, в "пещерных условиях" — без электроснабжения, связи и интернета» Памфилова считает, что Россия умеет проводить выборы в условиях "развязанной Западом разнузданной кампании против страны".

Принятые в последние годы в России репрессивные законы сделали практически невозможными независимое наблюдение за ходом избирательных кампаний, голосования и подсчёта избирательных бюллетеней и фиксацию нарушений. Движение за защиту прав избирателей "Голос" признано в России "нежелательной организацией", его руководители и активисты либо уехали из страны, либо оказались за решёткой. Аналитики указывают, что использование электронного голосования в России из-за его непрозрачности приводило к очевидным манипуляциям итогами выборов в пользу провластных кандидатов.