Минприроды решило пересмотреть работы для военных нужд в заповеднике

Минприроды России согласилось скорректировать перечень работ, которые можно проводить для нужд вооружённых сил в заповеднике "Остров Врангеля". Об этом сообщает "Гринпис" со ссылкой на письмо ведомства.

В письме также подчёркивается, что "самые ценные участки" заповедника не будут использоваться для военных нужд. Кроме того, ведомство пообещало добавить в проект упоминание, что заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ноябре Минприроды опубликовало проект нового положения о заповеднике "Остров Врангеля", который занимает весь остров Врангеля, остров Геральд и их акваторию. Согласно документу, на "деятельность, связанную с обороной и безопасностью", не распространяются среди прочих запреты на убийство животных, разрушение почвенного покрова и строительство зданий на заповедных землях.

Остров Врангеля называют "главным роддомом и яслями для белого медведя", который занесён в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Также заповедник является средой обитания для многих других редких и исчезающих растений и животных.

В ходе общественных обсуждений, в которых мог поучаствовать каждый совершеннолетний россиянин, почти пять тысяч граждан оставили негативную реакцию на проект Минприроды. Теперь он будет скорректирован.