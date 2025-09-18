В России национализировано издательство "Музыка"

Перовский суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры РФ национализировал издательство "Музыка" с собранным за 150 лет архивом нотных изданий. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также обратил в доход российского государства акции созданных гендиректором издательства "Музыка" гражданином США Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон".

Имущество издательств "Музыка" и "Гамма-пресс" было арестовано 2 сентября. Это недвижимость, транспорт, доли в компаниях и объекты интеллектуальной собственности. Тогда же руководству "Музыки" запретили выводить средства и выплачивать дивиденды.

Марк Зильберквит возглавил издательство "Музыка" в 2004 году. По версии Генпрокуратуры, получив право действовать от имени издательства, он воспользовался этим для нарушения антикоррупционного законодательства РФ, начав процесс приватизации по "личным корыстным мотивам". В 2013 году Зильберквит организовал фиктивный, как считают в прокуратуре, аукцион по продаже 100% акций издательства и обеспечил незаконное участие и победу в нем издательства "Гамма-Пресс". По данным РБК, стоимость сделки составила 8,4 млн рублей.

При этом передача нотной библиотеки, которая хранится в издательстве, в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом, отмечается в сообщении ТАСС. Далее, как утверждают в прокуратуре, Зильберквит оцифровал печатные тиражи издательства, оформил авторские права, ограничил их свободное использование на территории страны и запретил к ним бесплатный доступ.

"Музыка" позиционирует себя себя как главный производитель нотных и книжных изданий по классической и современной музыке, а также учебно-методической литературы. Как отмечает"Медуза", 82-летний Марк Зильберквит - музыковед, почётный член Российской академии художеств, основатель и президент Международного благотворительного фонда Чайковского.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин разрешил передавать государству во временное управление доли иностранных компаний, связанных со странами, где были заблокированы активы России или российских физических лиц. За прошедшие полтора года такие решения были приняты, в частности, в отношении российских отделений немецкой Uniper и финской Fortum, а также автодилера "Рольф", компании "Главпродукт" и связанных с ней компаний. За введением временного управления как правило следует национализация или же передача компаний лояльным Кремлю бизнесменам.