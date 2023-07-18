В России объявили "нежелательной" организацию по защите лосося

Генпрокуратура России объявила американскую организацию по защите лосося Wild Salmon Center нежелательной.

По мнению ведомства, деятельность компании служила "прикрытием" для проектов, направленных "на сковывание экономического развития России".

Среди таких проектов Генпрокуратура отмечает "якобы полезные" предложения по созданию на Дальнем Востоке особо охраняемых природных территорий. Организация добивалась ограничения там рыбного промысла и добычи нефти и газа, пишет Генпрокуратура.

Кроме того, компания оказывала финансовую поддержку "Экологической вахте Сахалина", которую российские власти повторно включили в реестр иноагентов в конце 2022 года.

Таким образом, организация по защите лосося, "формально выступая за охрану природы", вмешивается во внутренние дела России, заключает Генпрокуратура.