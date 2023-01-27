В России ограничили доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР) и программы Госдепартамента по награждениям за правосудие. Об этом сообщает проект "Роскомсвобода".

Доступ ограничивается к сайтам www.cia.gov, www.fbi.gov и rewardsforjustice.net. Причины блокировки не уточняются.

Представители американской стороны сообщение о блокировках сайтов пока не комментировали.

В мае прошлого года ЦРУ распространило на своём официальном сайте и в социальных сетях специальные памятки на русском языке, в которых говорится о том, как безопасно связаться со спецслужбой.

Один из сотрудников разведывательного ведомства в разговоре с журналистами заявил, что эти инструкции направлены на "тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство".

ФБР регулярно запускает рекламные кампании в соцсетях на разных языках, в том числе на русском. Например, в январе этого года в фейсбуке спецслужба распространила сообщение о том, что мобилизация может радикально изменить жизнь и попросила связаться с агентами ФБР.