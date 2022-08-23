Запланированный на 26 августа концерт рок-группы "Сплин" в Москве, скорее всего, не состоится, сообщил её фронтмен Александр Васильев газете "Коммерсантъ". Об этом стало известно вскоре после того, как музыкант публично выступил в поддержку коллег, вынужденных покинуть Россию.

20 августа, выступая в Воронеже, Александр Васильев посвятил песню "Выхода нет" группам "Аквариум", "Машина времени", Tequilajazzz и другим музыкантам, которым пришлось уехать из страны. Воронежский городской портал 36on со ссылкой на очевидцев сообщил, что после этого часть аудитории покинула концерт. Выступление "Сплина" было удалено из соцсетей фестиваля.

Его организатор, местный бизнесмен Евгений Хамин написал в телеграме, что деньги на фестиваль давал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Организатор обещал ему, что все артисты были отобраны для выступления под его гарантии, что они не будут выступать о политике. "Гарантии были нужны: сейчас нельзя провоцировать ситуацию ни артистам, ни нам, ни СМИ. Нельзя обострять и так обострённое", — заявил Хамин.

26 августа "Сплин" заявлены хедлайнерами на фестивале "Музыка с сильным характером" на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. На сайте фестиваля об отмене выступления группы ничего не говорится. Комментируя возможную отмену концерта, Васильев сказал "Коммерсанту" "и так всё понятно".