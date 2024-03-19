В России планируют создать единую базу школьников и их родителей

В России появится единая база школьников, их родителей или опекунов и учителей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Минцифры.

Ведомство планирует наладить информационный обмен между федеральной системой "Моя школа" и региональными образовательными учреждениями. Для этого регионы должны будут создать "витрины данных" из "цифровых портфолио" учащихся в школах, колледжах и организациях дополнительного образования.

В цифровом портфолио ученика будут представлены его документы и привязка к "Госуслугам", а также сведения о его родителях или опекунах и педагогах. В проекте отмечается, что часть данных будет "деперсонализирована".

Минцифры утверждает, что единая база нужна для предоставления учащимся электронных услуг "на одинаково высоком уровне во всех регионах". Эксперты по кибербезопасности, с которыми поговорил "Коммерсантъ", говорят об уязвимостях подобной системы. В частности, об угрозах утечек и сбоев.