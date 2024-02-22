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Z-патриотизм со штыком. Кому и как навязывают героизацию войны

После двух лет войны в Украине российские власти приняли новую редакцию федеральных образовательных стандартов для школьников средних классов, и практически все изменения касаются преподавания истории. Это еще один шаг по внедрению большой программы "патриотического воспитания" российской молодежи. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к концу года 72 процента молодых людей от 5 до 19 лет должны быть "охвачены" этой программой.

Основные приметы государственного патриотизма: культ войны, изоляционизм и "традиционные ценности". На практике попытки внушить всё это школьникам приводят как к шокирующим, так и анекдотичным примерам.

В феврале в школе №37 Улан-Удэ прошел "Урок мужества", на который пришли несколько участников войны в Украине. Они не открыли своих лиц, не назвали настоящих имен, а в конце урока выдали детям для фотосессии флаг ЧВК "Вагнер" с девизом: "Ничего личного, нам заплатили".

Подобных примеров "патриотического воспитания" в течение последнего года было немало и в европейской части России. В октябре в средней школе поселка Выездное под Арзамасом семиклассники встречались с участником так называемой "СВО" Александром Расправиным (позывной "Комбайнёр").

Наемник ЧВК "Вагнер" пришел в школу с ручным противотанковым комплексом и рассказывал детям, за что получил свои награды. Между тем за кадром осталась история попадания Расправина на фронт: за его плечами – три судимости, в том числе два убийства. В одном случае он сильным ударом убил собственного деда, во втором – забил до смерти бомжа во время распития спиртного.

Фото из соцсетей школы села Выездное Нижегородской области
Фото из соцсетей школы села Выездное Нижегородской области

По словам Владимира Путина, именно из участников "спецоперации" необходимо формировать новую элиту страны. Летом прошлого года глава государства пообщался в прямом эфире с вице-мэром Нижнего Новгорода Ильей Штокманом, которого государственные СМИ также представили "героем СВО". Но и в этом случае "моральный облик" собеседника президента оказался далек от героического.

Пропаганда Z-патриотизма уже охватила всю страну. В середине февраля в подмосковных Химках прошла ежегодная гонка "Лыжня России". Ее старт выглядел так:

Еще фотографии из России

Недостаток позитивных примеров для школьников в настоящем власть компенсирует активным пересмотром прошлого страны. Принятые на днях поправки в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, с одной стороны, носят точечный характер, но при этом очень показательны.

Этот милитаристский крен начался задолго до вторжения в Украину

Из школьной программы полностью исключается предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России": он интегрирован в новый курс "История нашего края". Из текста ФГОС полностью исключается такое выражение, как "формирование многонациональной элиты", слово "церковь" заменяется на "Церковь" – с заглавной буквы. Кроме того, в стандартах больше нет формулировок "движение к правовому государству и гражданскому обществу", "политический терроризм" и даже "внешняя политика Николая II".

По словам доктора философских наук, профессора Владимира Волкова, сегодняшнее патриотическое воспитание обязательно военно-патриотическое. Этот милитаристский крен начался задолго до вторжения в Украину – с формирования первых кадетских классов и корпусов в начале XXI века.

– События, которые сейчас выпячиваются, – это события на Чудском озере, на Куликовом поле, войны, которые велись в 1612, 1812 годах, конечно, победа в Великой Отечественной войне и даже войны в Афганистане и Чечне – всё это делается для того, чтобы у людей возникла гордость за победы, за свой народ. Это "патриотизм со штыком", "патриотизм с автоматом", – говорит Владимир Волков.

Владимир Волков
Владимир Волков

В 2022 году ученому пришлось уволиться из сельской школы во Владимирской области из-за своей антивоенной позиции. Тогда в российском среднем образовании еще только появлялись уроки из цикла "Разговоры о важном". Сегодня они уже привычная часть школьной программы, причем намечаются даже признаки формального подхода.

Пусть послужит, на войну ведь не отправят... А контракт он не подпишет

– Раньше было обязательно, хоть и добровольно, – говорит с иронией источник Радио Свобода из сферы образования (попросил не называть его имени). – Теперь охладели. И есть случаи, когда родители поднимают скандалы, что детей из школ посылают в военкоматы. Возражают против первичной постановки на учет в 17 лет. Считают, что раз в заявлении написано "прошу меня поставить...", то это добровольно, и если не писать такое заявление, то можно и в армию не ходить. Есть, конечно, и те, которые сами идут и ставят детей на учет. И говорят (лично слышал): "Пусть послужит, на войну ведь не отправят... А контракт он не подпишет, я с ним поговорила".

По словам источника Радио Свобода, ему неизвестны случаи, когда накачка школьников военно-патриотической риторикой заставляла бы молодых людей записываться добровольцами на войну с Украиной. При этом собеседник отмечает обратный процесс: рост случаев вандализма подростков на мемориалах погибшим воинам с "вечными огнями": "Раньше это всё как-то не попадалось [на глаза]".

Статью пришлось переписывать, тираж перепечатывать

При этом в региональных школах всё еще не стал массовым учебник истории для старших классов под редакцией Владимира Мединского. Его критиковали не только за общий антинаучный подход, но и за трактовки отдельных событий. Например, главе Чечни Рамзану Кадырову не понравились формулировки раздела о сталинских репрессиях в отношении кавказских народов. Статью пришлось переписывать, тираж перепечатывать. Отредактированную версию возил в Чечню на согласование лично министр просвещения России Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов
Сергей Кравцов

Но и на этом сложности с текстом учебника не закончились. Уже после выхода тиража авторский коллектив начал корректировать список рекомендованной литературы. Сначала оттуда исключили произведения Владимира Сорокина, а затем – довольно неожиданно – и роман "Санькя" "патриотического" писателя Захара Прилепина. В Минпросе это называют "конъюнктурными правками".

Очередной прогиб штатных борзописцев нашего образования

Идеологическая неопределенность и дефицит достижений в новейшей российской истории приводят и вовсе к анекдотичным примерам. Например, составители сборника для подготовки к ЕГЭ сумели связать эпоху правления Путина с советскими победами в космосе. Школьникам нужно ответить на вопрос, в эпоху какого главы страны была выпущена почтовая марка, посвященная пятидесятилетию первого выхода человека в открытый космос в 1965 году.

"Вуаля, Вова попал в историю! – иронизирует учитель и репетитор с антивоенными взглядами Илья Мясковский. – Очередной прогиб штатных борзописцев нашего образования".

Несмотря на, казалось бы, очевидные натяжки в идеологии государственного патриотизма, профессор Владимир Волков предостерегает от излишнего оптимизма. По его мнению, дети всё же довольно восприимчивы к псевдопатриотической обработке.

И молодежь, и ученики в школах подвержены этой идеологии

– Да, у нас отождествляют любовь к Родине с любовью к государству. Все эти уроки призваны внушить ребенку, что государство и Родина – это одно и то же. И когда говорят о "священном долге", о защите Отечества, то прежде всего подразумевается, что ты должен идти в армию, что государство тебя может послать куда угодно, сделать тебя "пушечным мясом". И хотя понятие "гражданин" тоже присутствует, делается всё для того, чтобы внушить: государство – всё, а человек – ничто. И молодежь, ученики в школах подвержены этой идеологии: они привыкли воспринимать как данность то, что говорят взрослые. Есть, конечно, умные, начитанные ребята, которые что-то проверяют сами, но их немного, – говорит Владимир Волков.

Своеобразным подтверждением этой точки зрения можно считать слова вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, которая, говоря об охвате патриотическим воспитанием 72 процентов молодежи до конца года, полностью уверена, что зерна пропаганды упадут в благодатную почву:

– Комплексная работа в этом направлении дает неплохой результат, и мы это с вами это видим. Сегодня, по данным ВЦИОМ, 95 процентов школьников – а это рост на 35 процентов за три года! – заявляют, что гордятся своей страной.

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