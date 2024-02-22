Z-патриотизм со штыком. Кому и как навязывают героизацию войны

После двух лет войны в Украине российские власти приняли новую редакцию федеральных образовательных стандартов для школьников средних классов, и практически все изменения касаются преподавания истории. Это еще один шаг по внедрению большой программы "патриотического воспитания" российской молодежи. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к концу года 72 процента молодых людей от 5 до 19 лет должны быть "охвачены" этой программой.

Основные приметы государственного патриотизма: культ войны, изоляционизм и "традиционные ценности". На практике попытки внушить всё это школьникам приводят как к шокирующим, так и анекдотичным примерам.

В феврале в школе №37 Улан-Удэ прошел "Урок мужества", на который пришли несколько участников войны в Украине. Они не открыли своих лиц, не назвали настоящих имен, а в конце урока выдали детям для фотосессии флаг ЧВК "Вагнер" с девизом: "Ничего личного, нам заплатили".

Подобных примеров "патриотического воспитания" в течение последнего года было немало и в европейской части России. В октябре в средней школе поселка Выездное под Арзамасом семиклассники встречались с участником так называемой "СВО" Александром Расправиным (позывной "Комбайнёр").

Наемник ЧВК "Вагнер" пришел в школу с ручным противотанковым комплексом и рассказывал детям, за что получил свои награды. Между тем за кадром осталась история попадания Расправина на фронт: за его плечами – три судимости, в том числе два убийства. В одном случае он сильным ударом убил собственного деда, во втором – забил до смерти бомжа во время распития спиртного.

По словам Владимира Путина, именно из участников "спецоперации" необходимо формировать новую элиту страны. Летом прошлого года глава государства пообщался в прямом эфире с вице-мэром Нижнего Новгорода Ильей Штокманом, которого государственные СМИ также представили "героем СВО". Но и в этом случае "моральный облик" собеседника президента оказался далек от героического.

Пропаганда Z-патриотизма уже охватила всю страну. В середине февраля в подмосковных Химках прошла ежегодная гонка "Лыжня России". Ее старт выглядел так:

Еще фотографии из России

Недостаток позитивных примеров для школьников в настоящем власть компенсирует активным пересмотром прошлого страны. Принятые на днях поправки в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, с одной стороны, носят точечный характер, но при этом очень показательны.

Этот милитаристский крен начался задолго до вторжения в Украину

Из школьной программы полностью исключается предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России": он интегрирован в новый курс "История нашего края". Из текста ФГОС полностью исключается такое выражение, как "формирование многонациональной элиты", слово "церковь" заменяется на "Церковь" – с заглавной буквы. Кроме того, в стандартах больше нет формулировок "движение к правовому государству и гражданскому обществу", "политический терроризм" и даже "внешняя политика Николая II".

По словам доктора философских наук, профессора Владимира Волкова, сегодняшнее патриотическое воспитание обязательно военно-патриотическое. Этот милитаристский крен начался задолго до вторжения в Украину – с формирования первых кадетских классов и корпусов в начале XXI века.

– События, которые сейчас выпячиваются, – это события на Чудском озере, на Куликовом поле, войны, которые велись в 1612, 1812 годах, конечно, победа в Великой Отечественной войне и даже войны в Афганистане и Чечне – всё это делается для того, чтобы у людей возникла гордость за победы, за свой народ. Это "патриотизм со штыком", "патриотизм с автоматом", – говорит Владимир Волков.

В 2022 году ученому пришлось уволиться из сельской школы во Владимирской области из-за своей антивоенной позиции. Тогда в российском среднем образовании еще только появлялись уроки из цикла "Разговоры о важном". Сегодня они уже привычная часть школьной программы, причем намечаются даже признаки формального подхода.

Пусть послужит, на войну ведь не отправят... А контракт он не подпишет

– Раньше было обязательно, хоть и добровольно, – говорит с иронией источник Радио Свобода из сферы образования (попросил не называть его имени). – Теперь охладели. И есть случаи, когда родители поднимают скандалы, что детей из школ посылают в военкоматы. Возражают против первичной постановки на учет в 17 лет. Считают, что раз в заявлении написано "прошу меня поставить...", то это добровольно, и если не писать такое заявление, то можно и в армию не ходить. Есть, конечно, и те, которые сами идут и ставят детей на учет. И говорят (лично слышал): "Пусть послужит, на войну ведь не отправят... А контракт он не подпишет, я с ним поговорила".

По словам источника Радио Свобода, ему неизвестны случаи, когда накачка школьников военно-патриотической риторикой заставляла бы молодых людей записываться добровольцами на войну с Украиной. При этом собеседник отмечает обратный процесс: рост случаев вандализма подростков на мемориалах погибшим воинам с "вечными огнями": "Раньше это всё как-то не попадалось [на глаза]".

Статью пришлось переписывать, тираж перепечатывать

При этом в региональных школах всё еще не стал массовым учебник истории для старших классов под редакцией Владимира Мединского. Его критиковали не только за общий антинаучный подход, но и за трактовки отдельных событий. Например, главе Чечни Рамзану Кадырову не понравились формулировки раздела о сталинских репрессиях в отношении кавказских народов. Статью пришлось переписывать, тираж перепечатывать. Отредактированную версию возил в Чечню на согласование лично министр просвещения России Сергей Кравцов.

Но и на этом сложности с текстом учебника не закончились. Уже после выхода тиража авторский коллектив начал корректировать список рекомендованной литературы. Сначала оттуда исключили произведения Владимира Сорокина, а затем – довольно неожиданно – и роман "Санькя" "патриотического" писателя Захара Прилепина. В Минпросе это называют "конъюнктурными правками".

Очередной прогиб штатных борзописцев нашего образования

Идеологическая неопределенность и дефицит достижений в новейшей российской истории приводят и вовсе к анекдотичным примерам. Например, составители сборника для подготовки к ЕГЭ сумели связать эпоху правления Путина с советскими победами в космосе. Школьникам нужно ответить на вопрос, в эпоху какого главы страны была выпущена почтовая марка, посвященная пятидесятилетию первого выхода человека в открытый космос в 1965 году.

"Вуаля, Вова попал в историю! – иронизирует учитель и репетитор с антивоенными взглядами Илья Мясковский. – Очередной прогиб штатных борзописцев нашего образования".

Несмотря на, казалось бы, очевидные натяжки в идеологии государственного патриотизма, профессор Владимир Волков предостерегает от излишнего оптимизма. По его мнению, дети всё же довольно восприимчивы к псевдопатриотической обработке.

И молодежь, и ученики в школах подвержены этой идеологии

– Да, у нас отождествляют любовь к Родине с любовью к государству. Все эти уроки призваны внушить ребенку, что государство и Родина – это одно и то же. И когда говорят о "священном долге", о защите Отечества, то прежде всего подразумевается, что ты должен идти в армию, что государство тебя может послать куда угодно, сделать тебя "пушечным мясом". И хотя понятие "гражданин" тоже присутствует, делается всё для того, чтобы внушить: государство – всё, а человек – ничто. И молодежь, ученики в школах подвержены этой идеологии: они привыкли воспринимать как данность то, что говорят взрослые. Есть, конечно, умные, начитанные ребята, которые что-то проверяют сами, но их немного, – говорит Владимир Волков.

Своеобразным подтверждением этой точки зрения можно считать слова вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, которая, говоря об охвате патриотическим воспитанием 72 процентов молодежи до конца года, полностью уверена, что зерна пропаганды упадут в благодатную почву:

– Комплексная работа в этом направлении дает неплохой результат, и мы это с вами это видим. Сегодня, по данным ВЦИОМ, 95 процентов школьников – а это рост на 35 процентов за три года! – заявляют, что гордятся своей страной.