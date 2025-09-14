В России произошёл сбой в работе сайта Центральной избирательной комиссии

В России 14 сентября, в "Единый день голосования", в 12:20 по московскому времени произошёл сбой в работе сайта Центральной избирательной комиссии. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Роскомнадзора, это связано с "неполадками" в сети компании "Ростелеком".

Из-за сбоя зарегистрированные наблюдатели лишились возможности сверять данные о явке избирателей, информацию о подсчёте поданных голосов там, где голосование уже закончилось. Перестали работать и другие сервисы, включая "Найти свой избирательный участок", который помогает избирателям узнать расположение их избирательных комиссий.

Сообщается также о сбоях в работе приложения "Госуслуги".

Временно исполняющий обязанности начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко сообщил "Интерфаксу", что в воскресенье зафиксирована "почти сотня" DDoS-атак на ресурсы ЦИК РФ, департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, а также дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам "выявлено 18

фишинговых атак на ресурсы Единого дня голосования 2025 года".

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла о "беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК".

В рамках "Единого дня голосования" с 12 по 14 сентября выборы разных уровней проходят в 81 регионе Российской Федерации.