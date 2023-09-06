Волков опубликовал список "Умного голосования" для Екатеринбурга

Леонид Волков из команды заключённого оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал список кандидатов в депутаты Думы Екатеринбурга, рекомендованный так называемым "Умным голосованием".

По информации Волкова, никто из предложенных кандидатов не высказывался в поддержку российского вторжения в Украину, а некоторые – выступили против. "Ни один из этих кандидатов не был замечен в зиговании; многие из них провели активную кампанию", – отметил Волков.

Выборы в городскую Думу Екатеринбурга пройдут в ближайшие выходные, с 9 по 10 сентября. Будут избраны 35 депутатов: 25 – по одномандатным округам и десять – по списку. Волков предложил голосовать за список и за кандидатов в большинстве округов от партии "Яблоко". В некоторых округах, однако, поддержаны кандидаты других партий (кроме "Единой России").

В Свердловской области, как и ещё в 24 регионах, будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Наблюдатели и оппозиция неоднократно критиковали систему за непрозрачность и возможность фальсификаций.

"Умное голосование" - проект команды Алексея Навального, использовавшийся, в частности, на выборах в Госдуму 2021 года. Сутью проекта было голосование за имеющего наибольшие шансы победить кандидата не от "Единой России". Рекомендации Волкова относительно голосования в Екатеринбурге предусматривают новый критерий - отсутствие открытой поддержки войны со стороны кандидата. Оппоненты "Умного голосования" ранее критиковали проект, указывая в том числе на то, что среди поддержанных кандидатов были активные сторонники войны.

На нынешних выборах, которые пройдут во множестве регионов, сторонники Навального призывают голосовать только в тех регионах, где, по их мнению, можно говорить о хотя бы какой-то конкуренции.