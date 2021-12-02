В России разработали смартфон для военных и спецслужб

Входящая в Национальную компьютерную корпорацию группа "Аквариус" и "Лаборатория Касперского" разработали смартфон для для военных и спецслужб. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Гаджет работает на операционной системе "Лаборатории Касперского" KasperskyOS, у него нет доступа к глобальному интернету, но с его помощью можно зайти в приложения и корпоративные сервисы в защищенном режиме через IP-соединения. В "Аквариусе" рассчитывают, что разработка также заинтересует чиновников и госкорпорации.

"Аквариус" выпустил уже 200 смартфонов. До конца года компания планирует выпустить еще 3 тысячи устройств. Разработка обошлась в миллиард рублей, стоимость одного смартфона не разглашается.

Как утверждают источники издания, полностью отечественный смартфон хорошо защищен и не подходит для потребительского рынка. Спрос на устройства организует усиливающийся контроль над сотрудниками спецслужб в части использования собственных устройств. Один из источников "Коммерсанта" заявил, что разработка началась из-за того, что сотрудники спецслужб вели переписку с личных телефонов, которая позже попала в сеть.

Два месяца назад в продажу поступил аналогичный смартфон, разработанный структурами "Ростеха". Его позиционируют как устройство с улучшенной защитой, но устройство работает на Android и в нем есть некоторые иностранные детали. Один смартфон стоит около 19 тысяч рублей.

Операционную систему KasperskyOS начали тестировать в конце 2019 года. В том же году в федеральный закон "О военнослужащих" внесли поправки о дополнительных ограничениях на пользование личными гаджетами. Операционная система "Лаборатории Касперского" позволяет защитить смартфон от подавляющего большинства кибератак.

Ранее группа Infowatch уже пыталась разработать проект защищенного смартфона для госсектора "Тайгафон". Его свернули в конце 2019 года с убытком в 40 миллионов рублей.