В России разработали смартфон для военных и спецслужб

Входящая в Национальную компьютерную корпорацию группа "Аквариус" и "Лаборатория Касперского" разработали смартфон для для военных и спецслужб. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Гаджет работает на операционной системе "Лаборатории Касперского" KasperskyOS, у него нет доступа к глобальному интернету, но с его помощью можно зайти в приложения и корпоративные сервисы в защищенном режиме через IP-соединения. В "Аквариусе" рассчитывают, что разработка также заинтересует чиновников и госкорпорации.
"Аквариус" выпустил уже 200 смартфонов. До конца года компания планирует выпустить еще 3 тысячи устройств. Разработка обошлась в миллиард рублей, стоимость одного смартфона не разглашается.
Как утверждают источники издания, полностью отечественный смартфон хорошо защищен и не подходит для потребительского рынка. Спрос на устройства организует усиливающийся контроль над сотрудниками спецслужб в части использования собственных устройств. Один из источников "Коммерсанта" заявил, что разработка началась из-за того, что сотрудники спецслужб вели переписку с личных телефонов, которая позже попала в сеть.
- Два месяца назад в продажу поступил аналогичный смартфон, разработанный структурами "Ростеха". Его позиционируют как устройство с улучшенной защитой, но устройство работает на Android и в нем есть некоторые иностранные детали. Один смартфон стоит около 19 тысяч рублей.
- Операционную систему KasperskyOS начали тестировать в конце 2019 года. В том же году в федеральный закон "О военнослужащих" внесли поправки о дополнительных ограничениях на пользование личными гаджетами. Операционная система "Лаборатории Касперского" позволяет защитить смартфон от подавляющего большинства кибератак.
- Ранее группа Infowatch уже пыталась разработать проект защищенного смартфона для госсектора "Тайгафон". Его свернули в конце 2019 года с убытком в 40 миллионов рублей.
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