VPN от "Касперского" начал блокировать зарещенные в России сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты, которые внесены в список запрещенных на территории России. Об этом сообщила выступающая против ограничения свободы информации в Интернете организация "РосКомСвобода".

О ситуации "РосКомСвободе" рассказали её подписчики, которые используют услугу "Лаборатории Касперского". По их словам, при заходе на запрещённые в России сайты появляется информация об ограничении к ним доступа на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Также указывается ссылка на страницу Роскомнадзора, на которой можно запросить информацию о запрещённом в России контенте.

В конце марта ведомство потребовало от 10 самых популярных VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённой информации. При принятии такого решения пользователи не смогли бы зайти на запрещённые в России сайты, что и является одной из основных причин использования VP.

Зарубежные разработчики отказались выполнять требование Роскомнадзора, но в "Лаборатории Касперского" с ним согласились. Глава ведомства Александр Жаров в начале июня пообещал добиться блокировки тех сервисов, которые не подключились к реестру. О сроках реализации этого плана Жаров не сообщил.