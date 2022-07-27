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В России суррогатную мать приговорили к 3 годам колонии

Суд в Красноярске приговорил к трем годам колонии гражданку Казахстана Тамару Яндиеву, ставшую суррогатной матерью. Она признана виновной в торговле людьми. Приговор Яндиевой - первый известный случай осуждения суррогатной матери в России. При этом суррогатное материнство в стране не запрещено.

В 2019 году Яндиева заключила договор с одним из агентств по подбору суррогатных матерей и выносила ребенка для иностранной пары. После рождения ребенок должен был отправиться к родителям, но из-за пандемии коронавирусной инфекции завершить процесс его передачи не удалось. В 2021 году против агентства было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Яндиева и ее адвокат намерены обжаловать приговор.

  • Суррогатное материнство в России регулируется Семейным кодексом и законом "Об основах охраны здоровья граждан". Женщина, желающая выносить и родить ребенка для бесплодного родителя или пары, может сделать это безвозмездно или за гонорар. После того, как материнская яйцеклетка искусственно оплодотворяется сперматозоидом отца, ее помещают в матку суррогатной матери, которая вынашивает беременность. Таким образом, генетически ребенок является потомком своих родителей, а не суррогатной матери. В России действуют агентства по подбору суррогатных матерей.
  • В 2021 году Госдума одобрила в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие россиянкам вынашивать суррогатных детей для заказчиков-иностранцев, однако во втором чтении они были отклонены.
  • В 2020 году Следственный комитет РФ обвинил в торговле людьми коллектив московских врачей-репродуктологов, работавших в том числе и с программой суррогатного материнства. Им вменили 11 эпизодов "торговли": младенцы, рожденные суррогатными матерями, должны были отправиться к родителям-иностранцам, однако из-за пандемии те не смогли вовремя их забрать. Один из детей умер, остальные были помещены в детские дома. Переводчик Кирилл Анисимов, работавший с документами детей и родителей, был в 2021 году приговорён к шести годам лишения свободы; дела остальных обвиняемых продолжают рассматриваться.

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