В России суррогатную мать приговорили к 3 годам колонии

Суд в Красноярске приговорил к трем годам колонии гражданку Казахстана Тамару Яндиеву, ставшую суррогатной матерью. Она признана виновной в торговле людьми. Приговор Яндиевой - первый известный случай осуждения суррогатной матери в России. При этом суррогатное материнство в стране не запрещено.

В 2019 году Яндиева заключила договор с одним из агентств по подбору суррогатных матерей и выносила ребенка для иностранной пары. После рождения ребенок должен был отправиться к родителям, но из-за пандемии коронавирусной инфекции завершить процесс его передачи не удалось. В 2021 году против агентства было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Яндиева и ее адвокат намерены обжаловать приговор.