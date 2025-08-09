В России умер народный артист Иван Краско

Народный артист России Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет, сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Артист перенес несколько инсультов и инфаркт, а в начале августа у него диагностировали онкологическое заболевание.

Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1953 году с отличием окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Через год, из-за сокращения флота, ушёл в отставку в звании капитан-лейтенанта.

В 1957 году Краско поступил в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского, который окончил в 1961-м. После этого служил в Большом драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова. В 1965 году перешёл в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, где оставался до 2021 года.

Краско сыграл в ряде фильмов и сериалов, среди которых "Конец императора тайги", "Таможня", "Афганский излом", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Тарас Бульба", "Блокада", "Сын полка".

Актёр также озвучивал мультфильмы, среди которых "Карлик Нос", "Алёша Попович и Тугарин Змей", "Геркулес".