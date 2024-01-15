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В России в 2023 году рекордное за 12 лет число тяжких преступлений

В России в 2023 году было совершено рекордное за последние 12 лет число тяжких и особо тяжких преступлений. На это обратило внимание издание «Вёрстка», проанализировав статистику МВД. За прошедший год в стране зарегистрировано более 589 тысяч таких преступлений — в последний раз их количество было выше в 2011 году.

Наибольшее число тяжких и особо тяжких преступлений было совершено в Москве — более 50 тысяч. За ней следуют Московская область (более 22 тысяч), Краснодарский край (более 2 тысячи), Петербург, Тюменская область и Татарстан.

Резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений в Белгородской области. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 29% и составило 5614 случаев.

Наиболее спокойными в отношении выявленных преступлений оказались Ненецкий автономный округ, где их зарегистрировано 213, Чукотка (303) и Чечня (648). Для Чечни это самый низкий показатель как минимум с 2010 года, когда были начаты статистические наблюдения.

Также снижение тяжкой преступности показали десять субъектов федерации, включая Тверскую, Архангельскую, Калужскую, Смоленскую области и другие.

  • К категории тяжких относятся умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание не более 10 лет лишения свободы, за особо тяжкие — более 10. Это, убийства, разбой, вымогательство в особо крупном размере, ряд уголовных статей, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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