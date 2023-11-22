В России вновь приостановили выплаты по вкладам СССР

Совет Федерации одобрил закон об очередном переносе решения об урегулировании обязательств по гражданским вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке Советского Союза, а также по вкладам госстрахования, которые были сделаны до 1 января 1992 года.

Срок начала действия закона, предусматривающего полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР, переносится на 1 января 2027 года.

Действие данного закона приостанавливается депутатами каждый год начиная с 2003 года в связи с отсутствием источников финансового обеспечения, отмечает "Интерфакс".

Закон о компенсации вкладов СССР определяет порядок пересчета советских рублей в долговые рубли. Курс долговых рублей определяется исходя из стоимости необходимого социального набора.

Финансовая оценка исходит из общего объёма гарантированных сбережений в сумме более 345,5 миллиарда рублей. Номинал долгового рубля составляет 31,5 – по последней оценке Росстата на 30 декабря 2002 года.

По данным правительства, в случае перевода всех гарантированных сбережений граждан в долговые обязательства на их погашение в 2024 году потребовалось бы почти 62 триллиона рублей, в 2025 году – более 64 триллионов, в 2026 году – около 70 триллионов.

Доходы федерального бюджета России в 2021 году составили 25 триллионов рублей при расходах 24,8 триллиона.