В России во второй раз осужден украинец из Крыма Геннадий Лимешко

Курский суд Ставрополья признал украинца из аннексированного Крыма Геннадия Лимешко виновным по статье о "призывах к экстремизму в интернете" и приговорил его к двум годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Лимешко якобы размещал в соцсетях материалы с призывами к насилию.

1 февраля 2025 Геннадий Лимешко был освобожден из российской колонии после отбытия полного срока заключения по "делу диверсантов", по которому в августе 2018 года он был приговорён к 8 годам лишения свободы.

Лимешко был задержан сотрудниками ФСБ в августе 2017 года якобы при попытке нарушения работы линии электропередач между Судаком и Новым Светом. По версии следствия, он приехал в Крым для совершения ряда диверсионных актов по заданию Службы безопасности Украины в целях "дестабилизации социально-экономической ситуации".

Лимешко признал вину и якобы согласился на сделку со следствием. Материалы первого дела Лимешко были засекречены, однако известно, что среди них нет официального соглашения со следствием. Это позволило гособвинению потребовать для него восемь с половиной лет лишения свободы.

После освобождения в феврале Лимешко был отправлен в Центр временного содержания иностранцев в Ростовской области, где он находился до марта. Его имя также появилось в списке "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Правозащитники отмечали, что на протяжении длительного времени о его местонахождении ничего не было известно.