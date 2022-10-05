В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В Пензе возбудили уголовное дело об уклонении от мобилизации. Это первый известный в России случай. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По сведениям Чикова, 32-летний подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат и был задержан "при силовой поддержке ОМОНа". Он уже вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Сегодня должен состояться суд по избранию ему меры пресечения.

Чиков указывает, что, согласно разъяснениям Верховного суда России, статья об уклонении применяется только к гражданам, избегающим призыва на срочную военную службу, – объявленная мобилизация к таковой не относится.

Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.