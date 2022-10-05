В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В Пензе возбудили уголовное дело об уклонении от мобилизации. Это первый известный в России случай. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
По сведениям Чикова, 32-летний подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат и был задержан "при силовой поддержке ОМОНа". Он уже вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Сегодня должен состояться суд по избранию ему меры пресечения.
Чиков указывает, что, согласно разъяснениям Верховного суда России, статья об уклонении применяется только к гражданам, избегающим призыва на срочную военную службу, – объявленная мобилизация к таковой не относится.
Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- По данным министра обороны Сергея Шойгу, в учебные центры и на военные полигоны прибыло уже 200 тысяч мобилизованных. По подсчётам издания "7x7", за две недели о выполнении плана по мобилизации отчитались главы 20 регионов.
- Известно о как минимум десяти погибших мобилизованных в разных регионах России, из них трое совершили самоубийство.
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