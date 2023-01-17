В России впервые появилась компания с "ЧВК Вагнер" в названии

В России зарегистрировано акционерное общество "ЧВК Вагнер Центр". Это первый случай, когда в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена компания, в названии которой есть словосочетание "ЧВК Вагнер", обращает внимание Русская служба Би-би-си.

"ЧВК Вагнер Центр" зарегистрирован 27 декабря. Его уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Имена акционеров не раскрываются.

Генеральным директором значится Алексей Тенсин. Ранее он занимал пост директора по качеству концерна "Калашников". В декабре на своей странице во "Вконтакте" Тенсин рассказывал, что возил "заказы" на фронт в Луганск, пишет Би-би-си. После регистрации АО "ЧВК Вагнер Центр" доступ к своей странице в соцсети он закрыл.

Согласно описанию, акционерное общество будет проводить консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. В списке дополнительных видов деятельности "ЧВК Вагнер Центр" 25 позиций, включая издание книг и периодических изданий, деятельность по обработке данных, научные исследования и разработки в области биотехнологии, лизинг различных видов транспорта.

Зарегистрирована компания в здании одноимённого офисного комплекса в Санкт-Петербурге. Он открылся в ноябре 2022 года. Здание построено компанией "Ритейл". Его директором после открытия офисного центра стал основатель и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. Его называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной.

Осенью 2022 года Пригожин признал, что является основателем "ЧВК Вагнера", которая вербует заключённых и вывозит их на войну с Украиной. Создание частных военных компаний для участия в вооружённых конфликтах законодательством не предусмотрено. Наёмничество в России считается уголовным преступлением.

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