Путин внёс проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении страны международных договоров Совета Европы (СЕ).

Соответствующий документ размещён во вторник в базе палаты парламента.

Всего в связи с прекращением российского членства в СЕ предлагается считать утратившими действие в отношении страны с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них - Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.

Российское правительство предложило Путину денонсировать действия международных договоров СЕ в конце декабря, отмечает РБК.

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, спустя 26 лет участия. 25 февраля, на следующий день после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации, а также в ПАСЕ. 14 марта Парламентская ассамблея СЕ уведомила российскую делегацию о приостановке ее членства в ассамблее, позднее проголосовав за исключение России из состава СЕ.

9 января Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В связи с этим отмечалось, что в дальнейшем международное сообщество не сможет влиять на методы борьбы с коррупцией в России. В июле прошлого года Москва прекратила участие ещё в ряде соглашений СЕ. Россия также решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года.

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