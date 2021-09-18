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В России впервые с конца августа больше 20 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 20 329 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

С 22 августа количество заболевших COVID-19 в России не превышало 20 тысяч за сутки, рост заболеваемости начался 15 сентября.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 799 человек – это максимум с 26 августа. Наибольшее число скончавшихся в Москве – 51 человек, по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. Общее число заболевших в России достигло 7 254 754 человек. За время пандемии от вируса умерли 197 425 пациентов.

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