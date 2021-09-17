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В 11 регионах России зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

Анна Попова

В 11 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, в 53 – число заболевших снижается. Об этом сообщила руководитель Роспортебнадзора Анна Попова.

Эпидемиологическую ситуацию в стране Попова оценила как "стабильную, но вместе с тем напряжённую".

17 сентября в России впервые с августа выявили почти 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших в Москве (2537 человек) и Санкт-Петербурге (1788 человек). Это рекордное число с середины августа.

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