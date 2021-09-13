Bloomberg: COVID-19 коснется всего населения Земли

COVID-19 коснется практически всего населения Земли, пишет Bloomberg со ссылкой на ученых. По оценке экспертов, ожидать возвращения к нормальной жизни не стоит, пока человечество в целом либо не переболеет, либо не привьется. При худшем развитии событий вакцины могут перестать действовать против новых штаммов.

Очередной глобальной вспышки стоит ожидать осенью — зимой, считает Майкл Остерхолм, директор американского центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Миннесотском университете и советник президента США. Эксперты полагают, что вирус не отступит, пока 90-95% населения Земли не приобретет иммунитет в результате болезни или прививочной кампании.

Пять хорошо задокументированных эпидемий гриппа за последние 130 лет дают представление о том, как может развиваться пандемия COVID-19, говорит Лоун Симонсен, эпидемиолог и профессор наук о здоровье в датском университете Роскилле. Самая продолжительная глобальная вспышка гриппа длилась 5 лет, и тогда мир за 2-3 года преодолел две-четыре волны этой инфекции. Коронавирус распространяется стремительнее — к концу второго года пандемии мир находится в середине третьей волны, говорит эпидемиолог.

Представление о том, что вирусы со временем автоматически становятся слабее, чтобы избежать уничтожения популяции их носителей, ошибочно, подчеркивает эпидемиолог. Хотя новые мутации не всегда опаснее, чем их предшественники, пандемии со временем могут стать смертельнее.

Некоторые эпидемиологи полагают, что SARS-CoV-2 может стать полностью устойчивым к вакцинам первого поколения. Исследование, проведенное в Японии, показывает, что потенциально опасные мутации, устойчивые к вакцинам, уже отмечаются. То, с какой скоростью появляются новые штаммы, делает коронавирус больше похожим на грипп. Это значит, что вакцинироваться от него, вероятно, придется каждый год, а вакцины будут обновляться с учетом того, какой штамм преобладает в данный момент.

Во многих странах уровень вакцинации остается критически низким — например, в большинстве стран Африки вакцинированных не более 5%, в Индии с населением более 1,3 млрд человек — 26%.

Пандемия закончится в разное время в разных местах, как и предыдущие вспышки, говорит Эрика Чартерс, доцент кафедры истории медицины Оксфордского университета.

Дания и Сингапур, которым удалось избежать массой заболеваемости коронавирусом, уже движутся в "постпандемическое будущее", возвращаясь к нормальной жизни.

США и Великобритания постепенно снимают ограничения, несмотря на то, что количество заболевших близко к рекордным.

Китай, Гонконг и Новая Зеландия сохраняют локдаун, хотя там меньше инфицированных.

В России заболеваемость в последние недели снижается. За последние сутки было выявлено 18 178 случаев COVID-19. Смертность остается на высоком уровне — 719 человек за последние сутки.

Первый компонент российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 оказался на 78,6% эффективен у людей в возрасте 60-79 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в Аргентине и опубликованного в журнале EClinicalMedicine, пишет "Фармвестник".