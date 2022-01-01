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В России впервые с сентября выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19

В России и аннексированном Крыму впервые с сентября 2021 года за сутки выявили менее 20 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Умерли за сутки 847 человек. Общее число умерших пациентов с начала пандемии, по официальным данным, приближается к 310 тысячам.

В конце декабря Росстат сообщил, что в ноябре в России умерли более 87,5 тысяч человек с диагнозом COVID-19. У 80 тысяч из них заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти.

30 декабря, на последнем в уходящем году заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом замглавы правительства Татьяна Голикова сказала, что количество заражений коронавирусом снижается. Вместе с тем вице-премьер предостерегла о возможном росте заболеваемости после новогодних праздников - в том числе из-за распространения нового штамма "омикрон".

Российские СМИ ранее подсчитали, что избыточная смертность в стране с начала пандемии COVID-19 превысила один миллион человек. Минздрав эти сообщения назвал ложными.

По официальным данным, с начала пандемии коронавируса в России с учётом Крыма диагностировано более 10,5 миллионов случаев COVID-19. В стране с конца 2020 года идёт вакцинация препаратами отечественного производства, но за два года полностью привились около 58 процентов россиян в возрасте от 18 лет.

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