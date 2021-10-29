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В России вспоминают жертв советских репрессий. Трансляция

Акция "Возвращение имён" (архивное фото)

В России сегодня проходит ежегодная акция "Возвращение имён", посвященная жертвам политических репрессий.

С 2007 года люди приходили к Соловецкому камню неподалёку о главного здания ФСБ в Москве и, отстояв длинную очередь, сменяя друг друга с 10 утра и до 10 вечера зачитывали имена погибших в годы советского террора. В этом году, как и 2020-м, из-за пандемии акция проходит в онлайн-формате.

В то же время в Международном обществе "Мемориал", признанном российскими властями "иностранным агентом", не стали полностью отказываться от публичного формата. Правозащитники призвали участников мероприятия выбрать историческое или символическое место и записать видео, которые 29 октября транслируются в эфире на сайте акции "Возращение имён".

Точных данных о количестве жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идёт как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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