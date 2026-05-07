В России вынесен заочный приговор основателю бренда "Хортиця"

Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы в тюрьме и колонии строгого режима украинского бизнесмена, основателя бренда "Хортиця" Евгения Черняка, признав его виновным в финансировании терроризма. Об этом в четверг сообщила прокуратура российской столицы. Черняку также, как отмечается, назначен штраф в полмиллиона рублей.

"Установлено, что Черняк, являясь бенефициарным владельцем международного алкогольного холдинга и входящих в него компаний, в том числе осуществляющих коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, принял решение использовать для финансирования террористической деятельности активы этих компаний", - заявили в прокуратуре.

Евгений Черняк - основатель алкогольного холдинга Global Spirits, которому принадлежат бренды "Хортиця", "Мороша", "Первак" и другие. В России уголовное дело против него возбудили в июне 2023 года и впоследствии объявили в розыск. Следствие утверждало, что бизнесмен содействовал переводу средств через офшорные компании на финансирование украинской армии.

В одном из комментариев после объявления его в розыск Россией Черняк назвал решение российского Следственного комитета "нонсенсом". "У меня никогда не было никаких судимостей, уголовных дел, никаких уголовных историй, поэтому мне сложно комментировать этот юридический маразм, когда гражданина Украины пытаются преследовать за помощь своей стране – это юридический нонсенс. Очевидно, что мы продолжим помогать",- приводило слова бизнесмена издание "РБК-Украина".

В июне 2024 года Арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства 100% долей ряда компаний, входивших в Global Spirits, отмечает "Интерфакс".