Пиратские копии фильма о Навальном: воровство или самиздат? В Сети спорят

Фильм Даниэла Роэра об Алексее Навальном, совместное производство CNN и стриминговой платформы HBO Max, в России пока легально посмотреть нельзя. Единственный официальный показ прошел онлайн на сайте кинофестиваля Sundance, и за пределами США его смогли увидеть только обладатели VPN, которым удалось купить недешевые билеты. Между тем в сети уже циркулирует сразу несколько пиратских копий фильма с разными вариантами перевода. Ссылками на эти копии начали делиться многие авторы популярных блогов, что навлекло на них упреки со стороны соратников Навального и других принципиальных противников пиратства.

Оксана Баулина

Надену, пожалуй, белое пальто) и напишу всем, кто смотрит и распространяет ворованные копии фильма "Навальный" (с САМЫМ ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ переводом, какой я только слышала в жизни):

во-первых, вы смотрите НЕ ТОТ фильм.

во-вторых, там есть сцена с яблоком – она для вас

Аскольд Куров

В самом фильме есть сцена, в которой Алексей с Юлей гуляют по немецкому городку и Юля просит сорвать яблоко. Ей кажется, что это "общественная" яблоня, потому что она находится в неогороженном пространстве, на что Алексей говорит: "Вот, пожалуйста – типично российское представление о собственности".

С пояснениями, почему просмотр пиратских копий недопустим, выступили и кинематографисты.

Олег Козырев

КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ НАДО КРАСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

Да. В наши времена приходится объяснять, почему красть нельзя. Но все же, давайте поясним кое-что.

В наши времена приходится объяснять, почему красть нельзя

"Это ж важная тема, все должны узнать!"

1. Почти все хорошие докфильмы – на важные темы: мафия, экология, преступность, бедность, природа и т.п.

2. Ровно в общем-то потому, что это тема важная, документалист и начал съемку фильма.

"А чо он не выложит в свободный доступ тода?"

1. Подумайте, как снимаются докфильмы. Кто-то едет в какую-нибудь пустыню снимать каких-нибудь бедняков, которых грабят какие-то террористы. Или проникает на территории корпораций, чтобы снять, как они загрязняют реки. Или живет с каким-то интересным героем год-два, чтобы показать его жизнь. Как думаете, кто это все оплачивает? Кто оплачивает работу съемочной группы и сколько может стоить год-два их работы?

Вы удивитесь, но им надо жить. Иначе они не будут снимать – просто умрут от голода. Вот поэтому документалистика (особенно в России) и находится в таком плачевном состоянии.

2. А как показать этот фильм зрителю? Вы думали об этом? Как перевести на много языков, договориться с кинотеатрами или с онлайн-платформами? Кто это делает? Это делают компании, производящие докфильмы. Эти компании оплачивают работу съемочных групп. Как им выжить – этим компаниям? И будут ли они снимать доккино, если разорятся?

Если ты пиратишь фильм - фильм не примут на фестивали

"Я заплачу, чо они не дают заплатить прямо ща? Я ща хочу посмотреть!"

1. Во-первых, чаще всего нет, не заплатишь

2. Во-вторых, см. выше. Вот как зарубежный зритель увидит фильм. Сперва его прокатают на фестивалях. Фестивали открывают двери к новым странам и зрителям. Без фестивалей местные зрители вообще не узнали бы о фильме. Фильмом интересуются прокатчики. Они начинают покупать фильм, переводить на десятки языков и закупать для своих платформ. И потом уже зрители могут смотреть.

Если ты пиратишь фильм – фильм не примут на фестивали (им интересна эксклюзивность) и не купят прокатчики (зачем покупать то, что валяется в сети).

Так что твое воровство докфильма закрывает его аудиторию в странах.

Наконец, никто как создатели фильма не заинтересованы в его продвижении и в большой аудитории. Доверяйте им хотя бы в этом.

Вот почему воровать докфильмы не надо.

Виталий Манский

А если очень хочется, то можно и со взломом?

А давайте уже составим список, что воровать – можно! Особенно если хочется: читать – книжный, есть – хлебный, пить (святое дело) – винный. А если очень хочется, то можно и со взломом? А если хочется женщину? И не продажную, а чистую, красивую, да хоть невесту в платье? Ну ты загнул, скажете? Тогда давайте поставим рамки что можно, а что уже перебор. Но кино, особенно документальное, точно можно, а некоторые просвещенные даже уверены, что нужно воровать. Ведь эти фильмы возникают без участия человека, как утренний туман. Красота! Вот украли фильм "Навальный", и все довольны. Да плевать, что тот, кто оплатил его создание, не вернёт вложенные деньги, авторы лишатся фестивальных показов, призов. Они должны быть счастливы что их кино мы смотрим. А техники, механики, бухгалтеры тоже должны быть счастливы? Разве их проблемы сравнимы с нашим желанием посмотреть на неделю раньше? И такая "российская" премьера готовилась, но теперь сомневаюсь… А ещё многие пишут, я бы заплатил… вот платно выложен мой фильм "Горбачев.Рай" и ещё пару сотен фильмов на Artdoc.Media, многие заплатили? У пиратов миллионы просмотров, платно в лучшем случае тысяча. Так ребята нам не видать "Россию светлого будущего".

Другие комментаторы возражают на это, что официально фильм в России, возможно, не выйдет никогда – и его создателям стоило бы заранее задуматься о том, как сделать его доступным для российской аудитории.

Кирилл Шулика

Вот Манский тоже возмущается, что якобы "украли" фильм про Навального.

Сразу скажу, что я его "Горбачев. Рай" смотрел платно. Ну я знал, где лежит, заплатил, посмотрел, какие вопросы.

Никто не сказал, что в России готовится показ через там неделю или месяц

А вот фильм про Навального пустили на западную аудиторию, его в России невозможно было посмотреть на даже на английском без VPN, но при этом никто не сказал, что в России готовится показ через там неделю или месяц. Люди же подумали и, кстати, весьма справедливо, что показать в России этот фильм невозможно, поэтому сделали пиратскую копию.

Обвинять же в воровстве – дикость. Кто в России будет смотреть фильм про Навального? Не Турчак же с Яровой. А те, кто делал пожертвования на расследования и политику, кто выходил на акции под дубинки, кто сидел в кутузке или ходит под уголовным делом. Других зрителей у фильма в России не будет, в том числе у пиратской копии. Обвинять их в воровстве фильма про Навального – это максимальная странность, которая возможна в этом мире. С учетом того, что никто не объявлял о показе фильма в России. То есть люди, которые на все это потратили несколько лет жизни, просто боялись, что они не увидят. Тут большой привет продюсерам и лично Марии Певчих. Огромный прокол и их вина, а не тех, кто смотрел пиратскую копию.

Владимир Гуриев

Я уже забыл, когда смотрел или слушал пиратскую продукцию, но постойте, вы всерьез верите, что кто-то в россии стал бы дистрибутировать этот фильм (платно, бесплатно – не суть)? если да, то интересно, кому это пираты разрушили такой перспективный бизнес.

Руслан Левиев

Увы, но ТОГО фильма в России с нормальным переводом не будет. Ибо ни один российский сервис права на прокат не купит, а значит, и не закажет, не оплатит нормальный перевод и озвучку.

А когда ТОТ фильм выйдет на HBO Max, люди, находящиеся в России, этого не увидят. Потому что HBO Max на территории России не работает, даже с VPN.

Соответственно, у людей в России есть три опции.

1) не смотреть ТОТ фильм. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем, потому что премьеры в России не будет;

2) дождаться премьеры на HBO Max, выехать за пределы России и посмотреть ТОТ фильм в оригинале, легально, но без перевода. После чего вернуться в Россию;

3) смотреть то, что есть, НЕ ТОТ фильм.

Олег Козловский

Если я правильно понимаю, представитель HBO в России – это Амедиатека, и ее руководство уже сказало, что переговоры о выпуске фильма в РФ даже не планируются. Вероятность увидеть его в легальном онлайн-кинотеатре в обозримом будущем практически нулевая. То есть сами правообладатели не предлагают россиянам никаких законных способов посмотреть кино (фестивальные показы не в счет – это капля в море). [...]

Вероятность увидеть его в легальном онлайн-кинотеатре в обозримом будущем практически нулевая

Поэтому не вижу ничего предосудительного в том, чтобы посмотреть важное (как говорят сами создатели фильма) общественно-политическое кино про свою страну тем способом, которым смогу. Никто непосредственно от этого никаких доходов не потеряет, а претензии лучше обращать к трусливым российским сетям, которые боятся брать фильм в прокат. Когда и если он все-таки станет легально доступен, сам заплачу за копию.

Ольга Карчевская

Нам не дали никаких других шансов посмотреть этот фильм. Амедиатека не будет даже вести переговоров с HBO о покупке дока для РФ. "Надо было смотреть на Санденсе" – это так мило) Я молчу уже про тотальную нищету "глубинной России", но блин – в России [довольно много] часовых поясов. А билеты на онлайн-просмотр были ограничены каким-то не очень большим числом. Вчера наши "независимые" СМИ удаляли фильмы ФБК со своих сайтов по решению Роскомнадзора. Навального, который может уже и не выйдет из тюрьмы, слышно всё меньше. Если я хочу, чтобы этот док посмотрели моя мама и бабушка, а также показали всем своим подружкам в одноклассниках, мне что делать?

Многие из нас имеют право на просмотр как непосредственные участники событий

У нас буквально не осталось никаких инструментов политической борьбы, кроме партизанских. В современной реальности они – вот такие. Смотреть док про Навального на пиратских сайтах сегодня – это как писать молоком между строк (надеюсь все помнят байку про Ленина и чернильницы из хлеба).

Плюс – многие из нас имеют право на просмотр как непосредственные участники событий. Я тоже рисковала многим с 13го года. И рискую сейчас.

Мне положен авторский экземпляр. Каждому, кто живёт в современной России и хоть что-то делает для того, чтобы победить гидру, он положен. Да, и вам, люди в белых польтах – тоже.

Ксения Ларина

Убрала ссылку на просмотр фильма "Навальный", поскольку застыдили меня за пиратский пиар.

Слушайте, но это было неизбежно – если официальные показы прошли онлайн, то появление фильма в сети – вопрос нескольких часов. Что и произошло.

Мне кажется, это большая ошибка – держать такие фильмы на привязи , их надо отдавать публике сразу и немедленно.

Это большая ошибка - держать такие фильмы на привязи

Это же не блокбастер, не шоу. Это фильм-акция. И таким и должен быть.

Фильм очень круто сделан, очень точно по драматургии – от преступления к преступнику, через героя и его окружение. С иронией, с отчаянием, с восхищением и с потрясением.

Те, кто следил за историей, ничего нового по фактуре для себя не откроют, но кадры хроники несостоявшегося убийства и его расследования выжившей жертвой, – это что-то невероятное по силе воздействия и по детективной интриге.

Ну, и конечно, Возвращение. С большой буквы В. Слёзы и бешенство.

Великая Юля Навальная. Удивительные Даша, Захар. Алексей – герой и Герой. Герой России, России – не оценившей и не понявшей масштаб его жертвы. И герой античной драмы – как Геракл , выживший от пропитанного ядом плаща, и вернувшийся не мстить – а рассмеяться в лицо тирану.

Мне кажется, что этот фильм имеет колоссальное значение для мирового зрителя, для общества вне и не – российского. Потому что здесь не просто рассказ о герое. Это портрет сегодняшней России и ее национального лидера. Во всей ужасающей, страшной гримасе.

А Алексей красив. И победит.

Вот такие мои впечатления.

Ждите официальной премьеры .

Или ищите и обрящете)

Андрей Волна

Что бы я сделал, будучи топ-менеджером HBO?

Выложил бы Navalny в открытый доступ. На том же YouTube.

И это было бы фантастической, невероятной рекламой платформы HBO.

Рекламой, что стоит много дороже потраченных на фильм денег.

И такой шаг – открытый доступ – косвенно окупился бы почти мгновенно.

Navalny – это не коммерческое кино. Это общественно-политический, социально значимый далеко не только для России документальный фильм.

Вот именно благодаря таким мыслям я и не менеджер. Не управленец. Впрочем, никогда не хотел им быть и никогда и не буду.

PS. Сам смотрел на Sundance. К тому моменту билетов по 20 US $ уже не было. Покупал на пять часов свободного просмотра фильмов кинофестиваля в тот день за 100 $.

Провластные блогеры между тем не упустили шанса уесть сторонников оппозиции за пиратство.

Михаил Шахназаров

Великолепная в своей клинической непредсказуемости Ксения Ларина выложила пиратскую ссылку на фильм "Navalny", получивший утешительный приз американского фестиваля для творческих неудачников. Ксении отгрузили тонны недоумения. Она тут же пост с пиратской ссылкой стёрла и накатала оправдательный. Дескать, такое кино нельзя "держать на привязи", потому как оно больше чем кино. В финале поста Ксюша пишет: "Ждите официальной премьеры или ищите да обрящете". То есть, снова призывает к воровству. Мда... Можно себе только представить сколько денег [украла] борцуха с жуликами и ворами Ксюша у владельцев киноплатформ. Кстати, по законам Евросоюза мадам может пристроиться на серьёзные штрафы. Доказать скачивание с трекеров будет несложно.

Между тем пиратскую версию фильма о Навальном не гнушаются распространять и анонимные провластные блоги – в "адаптированной" версии, в которую вмонтированы фрагменты пропагандистских "репортажей" о Навальном и его соратниках.

Опер слил

Версия без идеологической цензуры и купюр (в отличие от той, что втюхали доверчивой публике на фестивале "Сандэнс" и планировали втюхать на ящике) уже слита в сеть. Не думали, что в американской кинопропаганде сидят такие дремучие совки: наглым образом вырезали самые интересные и пикантные эпизоды!

На одном из пиратских сайтов фильм о Навальном был опубликован с заголовком "Утечка всегда оставляет след" и фотографией грязных трусов; в аннотации утверждалось, что это якобы официальный российский постер к фильму.

Вариант "локализации", который не напугал бы российских прокатчиков, предложили Иван Филиппов и Руслан Левиев.

Те, кому удалось посмотреть фильм, продолжают делиться впечатлениями.

Наталья Пелевина

Посмотрела фильм "Навальный". Фильм об отравлении, не о самом Алексее, что жаль. Часть контента мы уже видели раньше. Больших откровений в нем нет, художественно он ок.

Самое ценное в фильме это последние 15-20 минут, возвращение Навального в Россию. Там есть кадр, еще в Берлине, где Алексей долго молча очень грустно смотрит в одну точку. Будто чувствуя, что будет дальше.

И последние его минуты на свободе смотреть тяжело. Именно из-за них этот фильм ценен.

Ильдар Галеев

Удалось посмотреть фильм. Жаль, что это успеют сделать немногие – каток запрета по нему еще не прошелся, но зажигание уже включено и он двинулся. Но даже если завтра его надумают объявить экстремистской отравой – сей факт добавит протянутых к нему рук. Уже заметил, как в комментах растет армия ботов, утверждающих что фильм – говно, чему верить, конечно же, нельзя. Лента производит сильное впечатление, и более всего тем, насколько документальный жанр преодолевает границы репортажа, становясь жестоким триллером, в котором победа добра над злом вовсе не очевидна, и где главный герой, вопреки сложившейся традиции, не обязательно всех победит и может даже погибнуть.

Мне в последнее время очень сложно даже произнести такое: честное кино. Обычно от просмотра зритель ждет совсем другого. Кинопроизводство – сложный механизм, учитывающий не столько эстетические и иные задачи, делающие кино собственно искусством, сколько коммерческий аспект, заставляющий думать, как проект не оказался бы убыточным. И это затея не отдельной живой творческой единицы, а массы вовлеченных в нее людей – очень разных, непохожих, увлеченных разными интересами. Но какое же удовольствие видеть, как это все слаженно работает. И как приносит свои плоды. Пожалуй, про этот фильм можно сказать – он сделан честными людьми. И, что немаловажно, молодыми. И, может, потому и бесстрашными.

Зло рядом, и оно обретает зримые, а не литературные или кинематографические, черты

Есть моменты невероятно захватывающие, присущие игровому жанру, вовлекающие зрителя в водоворот страстей похлеще геймерского шутинга Call of Duty, в которую режется герой фильма в перерывах между своими взаправдашними сражениями на политической арене. Зазор между вымышленным и реальным в какой-то момент становится угрожающе еле заметным. Трудно поверить и все же почти наверняка, что компьютерные убийцы-преследователи Алексея и сопровождающие его в салоне самолета или в лобби томской гостиницы агенты – одни и те же люди. А когда еще и слышишь их голоса с телефона с описанием подробностей душегубства – становится страшно. Зло рядом, и оно обретает зримые, а не литературные или кинематографические, черты. Но меня не режиссер или сценарист так запугивают своими хитроумными приемами, а та реальность, которую при сегодняшних технических возможностях нельзя отменить простым нажатием кнопки DELETE. Всегда найдутся те, кто запишет вой очумевшего от боли Алексея на борту злосчастного рейса, мы увидим, как его эвакуируют в больницу, где медбратья в мундирах препятствуют жене и адвокатам в доступе к больному. Обязательно возникнут, хотим мы того или нет, кадры во Внуково и Шереметьево – с ликующей толпой и всякого рода силовиками: таможенниками, гвардейцами, какими-то космонавтами, – потому что ну невозможно запретить людям иметь эти треклятые мобильники, чтобы эти записи не производить и не выкладывать в соцсети.

В мире теперь абсолютно всё становится уликой

В мире теперь абсолютно всё становится уликой – не только поступок, или деяние, как юристы говорят, но и слово, и жест, и даже взгляд. Прекрасны, если можно так выразиться, фрагменты пресс-конфы ВП о "берлинском пациенте" – тем, что они уже и сейчас служат пунктами обвинения. Все мы и раньше слыхали этот долгий, не прерываемый даже мухой в телестудии, спич – тоже пациента, но кремлевского, но только в умелых руках монтажера этот бред становится очевидным в соседстве с кадрами супружеской пары, прослушивающих его в Берлине в реальном режиме.

Тут еще надо отметить роль Христо, который, ясно дело – агент Ми-6 или ЦРУ, без разницы. Но именно ему благодаря теперь мы знаем о возникшей у глиняного колосса – фсб – обидной для него бреши, – я про рынок сведений о перемещениях химиков-убийц и их личных контактах. В этой истории Алексею повезло, он был "как у Христо за пазухой". В британских солсберецких сюжетах такого ангела не нашлось, а сколько еще таких странных игр остаются неведомыми только потому, что некому и нечего было расследовать. А может потому у этих ребят так разыгрался аппетит, что они чувствуют, какие они крутые перцы, что нигде не оставляют следов, и потому мировая информационная гильотина им не грозит?

А вот теперь не отмыться и не забыть. Как невозможно сегодня забыть и про Уотергейт. Фильм можно поставить рядом с расследованием Вудворда и Бернстайна, с той только разницей, что и там уголовщина, но все же как-то потехнологичней и с оглядкой на общечеловеческие ценности, и та история не связана с физическим устранением политических оппонентов и такой пещерной формой утверждения воли и власти сильного.

Пусть теперь кто-нибудь попробует сделать что-то красивое и щемящее об их антагонистах

Есть еще момент, выгодно отличающий фильм от той чернопиарной пропагандистской продукции, которой пронизано все наше масс-медиа. В нем не столько образы оппозиционных политиков, а скорее просто живые человеческие лица: обаятельные, молодые (и даже юные – Даша и Захар), умные и образованные, любящие и любимые (Юля). И это не наигрыш, они действительно так живут, общаются между собой, делятся радостями и восторгами. И потому, если даже им и страшно за свое будущее, но они уверены в своем выборе, что делает их намного сильнее тех, кто расположился на другой, темной, стороне.

Пусть теперь кто-нибудь попробует сделать что-то красивое и щемящее об их антагонистах – расскажите, какие у них интересы, чем они живут и покажите нам их глаза, их жен и любовниц. А лица там просто один другого "краше". А уж когда они открывают свои уста – вообще туши свет.

Понятно, что в споре красоты и уродства, свободы и неволи предсказать чью-либо победу, хотя и нелегко, но - надо. Фильм недвусмысленно подводит к выбору и оставляет зрителя с ним наедине. Чтобы помнить.