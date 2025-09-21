В России за сутки обрушились два неотремонтированных здания школ

В городе Татарск в Новосибирской области обрушилось здание школы № 5. ЧП произошло днем в воскресенье 21 сентября. О пострадавших не сообщается.

Момент обрушения попал на видео. Очевидцы отмечают: повезло, что все случилось в выходной день и в школе нет детей. "Полностью все завалилось, вот такая катастрофа, хорошо, что ребятишек внутри нет", — цитирует очевидца издание НГС. По рассказам местных жителей, здание школы "сто лет не ремонтировалось" и уже "давно разваливалось".

В субботу в Москве обрушилось уже поставленное на ремонт здание школы на улице Знаменская. Там обвалились перекрытия. Рухнули бетонные плиты с четвертого по первый этаж, придавив рабочих, которые в этот момент находились в подвале. Два человека погибли. По данным прокуратуры Москвы, погибшие — "рабочие субподрядной коммерческой организации".

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей человеческие жертвы.